Diretor elogia “grande cara” Massa, mas reafirma que Williams “está considerando todos os pilotos sem contrato”

Diretor-técnico da Williams, Paddy Lowe voltou a falar sobre a situação da segunda vaga da equipe inglesa para 2018. O dirigente reafirmou que o time vem olhando todos os cenários, mas que ainda não há um prazo para uma decisão

A situação não mudou muito nesta fase final da temporada, especialmente depois dos testes que a Williams conduziu com Robert Kubica na Inglaterra e na Hungria, além do trabalho de avaliação de Paul di Resta, atual reserva da esquadra, e do jovem Pascal Wehrlein. Outro nome que pode integrar a lista é de Daniil Kvyat. Dispensado da Toro Rosso pela segunda vez, o russo também está fora do guarda-chuva da Red Bull, o que o coloca naturalmente na lista. Massa também está entre os candidatos, mas sua condição é diferente.

Paddy Lowe não quis entrar em detalhes, mas disse que a Williams segue em busca de pilotos (Foto: Williams)

Falando após a classificação do GP do México, Paddy Lowe admitiu que o time não tem lá muita pressa, mas que vem, internamente, conversando com Felipe. Só que ainda não há um prazo para uma decisão. "Como eu disse em Austin, nós estamos considerando todos os pilotos que não têm contratos. Kvyat é um piloto de bastante respeito. Talvez possa estar no radar. Nós temos conversado com Felipe. Eu prefiro não comentar muito sobre isso, porque estamos falando internamente. Mas estamos acompanhando todos os cenários", disse o engenheiro aos jornalistas neste sábado (28).

Porém, questionado pelo GRANDE PRÊMIO sobre o quanto a incerteza sobre o futuro pode afetar o relacionamento entre Felipe e a Williams, Lowe minimizou e disse que há muito respeito entre as duas partes. “Muitas vezes a relação entre equipes e pilotos em alguns aspectos é muito tensa, infelizmente. Muitos de nós, quando fazemos uma entrevista de emprego ou algo assim, tudo é tratado de forma privada, mas, na F1, não é assim, é tudo muito público”, afirmou o inglês.

“Então, às vezes se torna mais estranho do que é. Mas Felipe é um grande cara e há um grande relacionamento com a Williams. Muito respeitoso de ambos os lados. Acho que o que quer que aconteça conosco, isso vai se manter”, completou.





O GP do México acontece neste domingo, com largada prevista para 17h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo canal SporTV 2 e narração de Galvão Bueno. O GRANDE PRÊMIO acompanha tudo AO VIVO, em TEMPO REAL e 'in loco' com a jornalista Evelyn Guimarães direto do Autódromo Hermanos Rodríguez. Massa também voltou a falar sobre o assunto e, novamente, deixou claro que o ideal é que uma decisão aconteça até a corrida em Interlagos, no próximo mês. "Acho que é importante para todo mundo. Para mim e para a equipe", concluiu.

