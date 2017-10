28/10/2017 17:23

Hamilton elogia “grande trabalho” de Vettel e Verstappen no México e lamenta última volta: “Dei tudo o que pude”

Lewis Hamilton não conseguiu marcar sua 12ª pole na F1 em 2017. Desta vez, ficou bem longe, aliás: 0s4 atrás de Sebastian Vettel, o britânico vai largar em terceiro lugar, posição que lhe dá o título se assim terminar no domingo

Lewis Hamilton tem tudo para conquistar o tetracampeonato mundial de F1 no México. Basta a ele cruzar a linha de chegada em quinto lugar no Autódromo Hermanos Rodríguez. Mas até lá, o britânico terá uma missão se quiser coroar seu grande momento no esporte com vitória. No treino classificatório deste sábado (28), Hamilton errou em sua última tentativa de volta rápida e, após ter sido superado por Sebastian Vettel e Max Verstappen, vai largar apenas em terceiro. Lewis Hamilton tem tudo para conquistar o tetracampeonato mundial de F1 no México. Basta a ele cruzar a linha de chegada em quinto lugar no Autódromo Hermanos Rodríguez. Mas até lá, o britânico terá uma missão se quiser coroar seu grande momento no esporte com vitória. No t

Ainda assim, a posição não deixa de ser ruim, uma vez que o piloto da Mercedes vai largar do lado limpo em uma pista bastante suja e com pouca aderência. “A temperatura não prejudicou em nada, simplesmente não há aderência suficiente nesta pista”, explicou o dono do carro #44.

Logo após a sessão, em entrevista ao também campeão do mundo Damon Hill, Hamilton reconheceu a melhor performance do pole Vettel e também de Verstappen, que brilharam na quente tarde deste sábado. “Esses caras fizeram um grande trabalho”, destacou.

Lewis Hamilton confia no ritmo de corrida da Mercedes para triunfar no México (Foto: AFP)

Ao falar sobre a sua própria performance, Lewis reconheceu que não esteve ao máximo, como também não foi em nenhum dos três treinos livres do fim de semana. Ao falar sobre a sua própria performance, Lewis reconheceu que não esteve ao máximo, como também não foi em nenhum dos três treinos livres do fim de semana.

“Dei tudo o que eu pude. Acho que a última volta poderia ter sido alguns décimos mais rápida, mas não foi o bastante. Espero ter ao menos uma batalha com um deles”, emendou Lewis, confiante no que a Mercedes pode fazer em ritmo de corrida neste domingo. “Eles não fizeram long-runs como os meus, eles também podem ser fortes. Espero que na corrida sejamos melhores que na classificação. Fizemos um bom trabalho, espero que amanhã estejamos na briga”.



Porém, Hamilton deixou claro que não vai se arriscar e perder a chance de definir a fatura neste domingo. "No momento, não há riscos a assumir. Se eu tiver uma boa largada e estiver numa boa posição, vou para cima. Vamos ver o que acontece na largada. É muito difícil ultrapassar aqui, de modo que a largada é a única chance”, complementou.

VIGIAR E PUNIR



COM GALID OSMAN, PADDOCK GP #101 QUESTIONA: VERSTAPPEN MERECEU PUNIÇÃO EM AUSTIN?